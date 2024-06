Aktuell Land

Verfassungsschutz: Islamismus präsent wie lange nicht

Der islamistische Extremismus und Terrorismus ist nach Einschätzung des baden-württembergischen Verfassungsschutzes so präsent und gefährlich wie seit Jahren nicht mehr. »Wir schätzen derzeit die Gefahr eines islamistisch motivierten Anschlags als abstraktes, aber als ein reales Bedrohungsszenario ein«, sagte die Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz, Beate Bube, am Donnerstag bei der Vorlage des neuen Verfassungsschutzberichts vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium in Stuttgart.