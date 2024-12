Vater vergisst vierjährigen Sohn in Straßenbahn

Die Polizisten nehmen den Jungen an einer Haltestelle in Empfang. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Vater hat seinen vierjährigen Sohn in einer Straßenbahn in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) vergessen. Dies sei dem Mann direkt nach dem Verlassen der Bahn aufgefallen und er habe am Mittwoch den Notruf abgesetzt, teilte die Polizei mit. Er erklärte den Beamten, dass er mit einem anderen Verkehrsteilnehmer der Straßenbahn hinterherfährt, diese aber inzwischen aus den Augen verloren habe.

Gleichzeitig bemerkte auch ein Fahrgast in der Straßenbahn den kleinen Jungen. Auch er wählte den Angaben zufolge den Notruf. Die Beamten nahmen das Kind demnach an der nächsten Haltestelle in Empfang. Der Vater habe kurz darauf seinen Sohn wieder glücklich in die Arme schließen können, heißt es in der Mitteilung der Polizei.