Unbekannte beschädigen rund 90 Autos

Unbekannte haben im Alb-Donau-Kreis und im Raum Ulm serienweise Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter an insgesamt rund 90 Autos zugange.

Demnach sprühten sie Bauschaum in die Auspuffe und klebten Aufkleber auf die Heckscheiben. Diese haben einen politischen Inhalt, der auf Klimaaktivisten deuten könnte, wie die Polizei mitteilte. Genauere Angaben zum Aufkleberinhalt machte ein Sprecher nicht. Die Täter waren laut Polizei in der Nacht auf Montag in Langenau und Blaubeuren, in der Nacht auf Dienstag in Ulm und Blaustein unterwegs.