Umweltzonen: Grüne Plakette in Reutlingen und Tübingen hat ausgedient

Fahrverbote, Tempolimits und Sperrungen - damit haben Städte in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren versucht, die Schadstoffe in der Luft zu reduzieren. Weil sich die Luftqualität nun deutlich gebessert hat, sind seit Kurzem in Tübingen, Reutlingen und Ulm die Fahrverbote für Autos ohne grüne Plakette aufgehoben.

Weitere Umweltzonen gab es im Regierungsbezirk Tübingen nicht. »Die Luftqualität im Regierungsbezirk Tübingen hat sich aufgrund der durch das Land und die Städte ergriffenen wirksamen Luftreinhalteplan-Maßnahmen, wie beispielsweise Lkw-Durchfahrtsverbote weiter verbessert«, sagte eine dortige Sprecherin. »Weitere Gründe stellen unter anderem das vermehrte Arbeiten im Homeoffice und der damit wegfallende Pendelverkehr dar.«

Luftqualität durch Umweltzonen verbessert

Zum 1. Mai 2023 waren bereits die Umweltzonen in Wendlingen am Neckar, Schwäbisch Gmünd sowie in Ilsfeld und Urbach aufgehoben worden. Aktuell bestehen noch die Umweltzonen in Stuttgart und die regionale Umweltzone Ludwigsburg und Umgebung.

Laut einer Sprecherin des Stuttgarter Regierungspräsidiums hat sich Luftqualität in den vergangenen Jahren unter anderem aufgrund der Umweltzonen verbessert. Die Immissionskonzentrationen von Stickstoffdioxid liegen jetzt - zum Teil - deutlich unterhalb des Grenzwertes für den Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die Grenzwerte für Feinstaub (PM10) würden flächendeckend in Baden-Württemberg bereits seit dem Jahr 2018 eingehalten. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid werden in Stuttgart seit 2021, in Ludwigsburg seit 2022 eingehalten. In Stuttgart und in Ludwigsburg geltenden Verkehrsverbote seien aber weiter erforderlich. »Die Stickstoffdioxid-Messwerte (NO2) sind hierfür noch auf einem zu hohen Niveau.«

In diesem Jahr sollen auch die Umweltzonen von Mannheim und Mühlacker aufgehoben werden. Hierzu läuft ein Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem Ziel, die Aufhebung ab August oder September 2024 wirksam werden zu lassen, wie eine Sprecherin mitteilte. (dpa)