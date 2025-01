Ulmer Basketballer verlieren in Italien nach Fehlstart

Noa Essengue war in Italien Ulms erfolgreichster Schütze, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben im Eurocup einen Dämpfer im Rennen um die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale kassiert. Beim italienischen Club Dolomiti Energia Trentino verloren die Ulmer nach einem desaströsen Fehlstart 71:86 (28:43).

Nach 15 von 18 Spielen in der Gruppenphase liegt Ulm auf Rang vier und ist damit auf Achtelfinal-Kurs. Nur die jeweils besten zwei Teams der beiden Gruppen A und B qualifizieren sich direkt für die Runde der letzten Acht.

Erste Ulmer Punkte erst nach mehr als fünf Minuten

Die Schwaben fanden in Italien überhaupt nicht in das Spiel und lagen in der Anfangsphase 0:15 zurück. Erst nach mehr als fünf Minuten gelangen Isaiah Roby die ersten Ulmer Punkte.

Die Gäste konnten die Partie fortan ausgeglichen gestalten, allerdings liefen sie dem frühen Rückstand die gesamte Spieldauer hinterher. Zur Halbzeit, nach dem dritten Viertel und auch mit der Schlusssirene hatten die Ulmer 15 Zähler weniger auf dem Konto als die Italiener. Erfolgreichster Schütze beim Team von Trainer Ty Harrelson war der Franzose Noa Essengue mit 18 Punkten.