Ulm und Neu-Ulm erwarten »kein 100-jähriges Hochwasser« mehr

Die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm gehen nicht mehr von einem extremen Hochwasser aus. »Jedoch wird an der Donau die Meldestufe 4 und an der Iller die Meldestufe 3 erreicht werden«, teilten die beiden Kommunen am Samstag mit. Insoweit könnten die Städte eine erste vorsichtige Entwarnung geben. Entgegen bisheriger Prognose gehe man nicht davon aus, dass ein 100-jähriges Hochwasser eintrete. Das sei der aktuelle Stand, sagte eine Sprecherin.