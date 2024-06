Ulm im Pokal gegen die Bayern - VfB in Münster gefordert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zweitligaaufsteiger SSV Ulm spielt in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen den Rekordsieger FC Bayern München. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum am Samstag in Dortmund. Vizemeister VfB Stuttgart muss beim zweiten Zweitligaaufsteiger Preußen Münster antreten.

Der frühere Profi Nils Petersen zog als Gegner der TSG 1899 Hoffenheim die Würzburger Kickers. Der SC Freiburg bekommt es auswärts mit dem VfL Osnabrück zu tun. Der 1. FC Heidenheim ist in einem Landesduell beim FC 08 Villingen gefordert, der am Samstag den Aufstieg in die Regionalliga schaffte.

Zweitligist Karlsruher SC muss beim Regionalligaaufsteiger Sportfreunde Lotte ran. Außerdem hat Drittligist SV Sandhausen den 1. FC Köln zu Gast. Der VfR Aalen trifft auf den FC Schalke 04.

Die erste Runde im DFB-Pokal findet vom 16. bis 19. August statt und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Start. Eine Ausnahme bilden die Partien des VfB und von Bayer 04 Leverkusen, da die beiden Teams am 17. August den Supercup ausspielen. Die Auftaktrunde im DFB-Pokal bestreiten sie dafür am 27. beziehungsweise 28. August.

