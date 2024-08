TVB Stuttgart stattet Oberman mit Gastspielrecht aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart stattet den israelischen Nationalspieler Alon Oberman in der Sommervorbereitung mit einem Gastspielrecht aus. Der 25 Jahre alte Linksaußenspieler soll in erster Linie den an den Olympischen Spielen teilnehmenden Spanier Daniel Fernández vertreten, wie der schwäbische Club mitteilte.

In der vergangenen Saison spielte Oberman für den Schweizer Erstligisten HSC Kreuzlingen, nun soll er am Spiel- und Trainingsbetrieb des TVB teilnehmen.