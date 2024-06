Traktorfahrer im Landkreis Reutlingen tödlich verunglückt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 66-jähriger Treckerfahrer ist in St. Johann im Kreis Reutlingen mit dem Fahrzeug umgekippt und dabei ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am Mittwochnachmittag, als sich eine Schiene des Traktors löste und schlagartig eine Felge blockierte. Der Trecker habe sich daraufhin quergestellt, sei gegen eine Mauer geprallt und umgekippt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei aus der Kabine geschleudert und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.