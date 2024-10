Traktor durchbricht Lärmschutzwand zu Bahngleisen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Traktor ist im Breisgau von der Straße abgekommen und hat mit seiner vorn angebrachten Ladegabel eine Lärmschutzwand zu Bahngleisen durchbrochen. Weil es zunächst so aussah, als könnte die Landmaschine in der Gemeinde Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) auf die Gleise stürzen, sei die Bahnstrecke gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr gab den Angaben zufolge aber schnell Entwarnung und ein Abschlepper barg schließlich den Traktor.

In dem Traktor seien am Samstag vermutlich mehrere Menschen gewesen, so die Polizei. Bis die Polizei vor Ort war, seien diese aber verschwunden. Zudem war laut einem Polizeisprecher an dem Traktor kein Nummernschild angebracht. Die Beamten suchen nun nach dem Fahrer und Besitzer.

Wegen der Sperrung kam es in der Nacht bei Regionalbahnen zwischen Freiburg und Basel zu Verspätungen und Halteausfällen, wie die Deutsche Bahn auf X mitteilte. Die Züge sind demnach über den Katzenbergtunnel umgeleitet worden. Durch den Unfall entstand ein fünfstelliger Schaden an der Lärmschutzwand.