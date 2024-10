Toter Bewohner nach Brand in Gasthof gefunden

Nach einem Brand in einem Gasthof hat die Feuerwehr eine tote Person gefunden. (Archivbild)

Nach einem Brand in einem Gasthof ist in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) ein Mensch tot aufgefunden worden. Dabei soll es sich nach Angaben der Polizei um den 58-jährigen Bewohner des Gebäudes handeln. Er habe den Brand nach ersten Erkenntnissen selbst verschuldet. Hinweise auf ein Fremdeinwirken lägen nicht vor, heißt es in einer Mittelung der Polizei. Genauere Angaben zur Brandursache wurden nicht gemacht.

Ein Anwohner hatte am Mittwochnachmittag Rauch und Flammen bemerkt und den Notruf verständigt. Die Feuerwehr rückte mit 110 Einsatzkräften aus. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde der Tote entdeckt. Die Bergung hatte sich aufgrund der Einsturzgefahr des Gasthofes bis in die Nacht gezogen. Es entstand ein Schaden von 250.000 Euro.