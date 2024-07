Toter bei Dachstuhlbrand in Stuttgart gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Dachstuhlbrand im Stuttgarter Bezirk Mühlhausen ist ein Mann tot aufgefunden worden. Bei dem Toten handele es sich um einen 58-Jährigen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Todesursache stehe derzeit nicht fest. Auch wie es zu dem Brand kam, war bislang nicht bekannt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 100.000 Euro.

Alle weiteren zwölf Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Während der Löscharbeiten wurde ein Mitglied der Feuerwehr leicht verletzt, hieß es in einer Mitteilung. Alle sechs Wohnungen des Hauses sind aktuell nicht bewohnbar. Das Feuer konnte nach dem Brand in der Nacht am späten Freitagmorgen gelöscht werden.