Tote und Verdächtige kannten sich wohl

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem gewaltsamen Tod einer 67-Jährigen in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) geht die Polizei davon aus, dass sie und zwei Verdächtige sich kannten. »In welcher Beziehung die Personen genau zueinander standen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen«, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Voraussichtlich am Nachmittag sollen demnach zwei verdächtige Männer einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen der Tat können dem Sprecher zufolge noch keine Angaben gemacht werden.

Die Männer waren nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag festgenommen worden. Zuvor hatte eine Obduktion ergeben, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Sie war am Freitagabend kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte in einer Wohnung in Schwäbisch Gmünd an ihren schweren Verletzungen gestorben. Wie sie diese erlitten hatte, blieb zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei