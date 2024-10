Tote in Mannheim - Hintergründe weiter unklar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zum Tod einer Frau, die in der Nähe der Mannheimer Pferderennbahn gefunden wurde, gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. »Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus«, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Davon versprechen sich die Ermittler Hinweise, wie die Frau starb. Ihre Leiche war am Montagmorgen entdeckt worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass die 51-Jährige Opfer eines Verbrechens wurde. Die Hintergründe liegen noch im Dunkeln.

Die 50-köpfige Sonderkommission »Ramus« ermittelt. Die Polizei sucht zudem Zeugen, denen in den vergangenen drei Tagen etwas Verdächtiges aufgefallen sein könnte. Es gibt aber keinerlei Hinweise darauf, dass das Geschehen in Zusammenhang mit einer vor vier Wochen bei Lampertheim in Hessen getöteten Frau steht. Die 36-Jährige war Mitte September mit Stichverletzungen in einem Waldstück gefunden worden. Ein Täter konnte bisher nicht ermittelt werden. Lampertheim liegt rund 20 Kilometer entfernt von Mannheim.