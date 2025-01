Tote 25-Jährige in Stuttgart: Verdächtiger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund der Leiche einer 25-Jährigen in einer Wohnung in Stuttgart sitzt ein Verdächtiger in Haft. Der 34-jährige bosnisch-herzegowinische Staatsbürger stamme aus dem erweiterten Bekanntenkreis der 25-Jährigen und sei zunächst Zeuge in den Ermittlungen gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Seine Aussagen waren demnach allerdings widersprüchlich, damit machte er sich verdächtig. Der Tatverdächtige wurde inzwischen einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl.

Die Leiche der jungen Frau war am Freitag von Rettungskräften in ihrer Wohnung gefunden worden. Weil sie länger nicht erreichbar gewesen war, hatten Freunde die Polizei alarmiert.

Die Sonderkommission »Chalet« der Kriminalpolizei koordiniert die Ermittlungen. Bisher wurden unter anderem Menschen aus der Nachbarschaft befragt und der Tatort untersucht. Einem Polizeisprecher zufolge wird in verschiedene Richtungen ermittelt.