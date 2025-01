Toppmöller erwartet baldigen Ersatz für Marmoush

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller zeigt sich zuversichtlich, dass der Club schon bald einen Nachfolger für den zu Manchester City gewechselten Topstürmer Omar Marmoush präsentiert. »Da sind wir schon sehr optimistisch, dass wir da jemanden dazu bekommen. Aber da jetzt auch noch nix fix ist, gibt es jetzt da noch nicht viel von mir weiter zu sagen«, sagte Toppmöller vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Als heißester Kandidat auf die Nachfolge von Marmoush gilt Angreifer Elye Wahi von Olympique Marseille. Medienberichten zufolge soll sich die Eintracht mit dem französischen Club über einen Wechsel schon geeinigt haben. Die Ablöse soll demnach um die 20 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro betragen.

Toppmöller verlangt »scharfsinnige Leistung«

Der Fokus liege zunächst einmal auf das Duell in Sinsheim, betonte Toppmöller. »Es wird eine interessante Herausforderung für uns«, sagte der 44-Jährige. Man müsse wie schon in den vergangenen Partien eine »scharfsinnige Leistung« auf den Platz bringen.

Fraglich für das Spiel gegen Hoffenheim sind Mahmoud Dahoud und Oscar Højlund, die auch schon am Donnerstag beim 2:0 in der Europa League gegen Ferencváros Budapest krankheitsbedingt gefehlt hatten. Außerdem sei am Freitag Nathaniel Brown wegen Krankheit nicht im Training gewesen, wie Toppmöller sagte. Er hofft, dass es eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sei. »Da besteht schon bei mir die Hoffnung, dass er auch am Sonntag dabei sein kann.«