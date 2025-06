Tennisstar Zverev tritt erstmals seit 2019 in Stuttgart an

Alexander Zverev bestreitet am Donnerstag sein erstes Match in Stuttgart seit 2019.

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev wird am Donnerstag (nicht vor 15.00 Uhr/DF1) sein Auftaktmatch beim Rasenturnier in Stuttgart bestreiten. Sein Achtelfinale gegen den Franzosen Corentin Moutet ist sein erster Auftritt nach dem Aus im Viertelfinale der French Open. Erstmals seit 2019 ist der Tennisprofi aus Hamburg auf dem Weissenhof dabei. Zverev ist an Position eins gesetzt und damit einer der Top-Favoriten auf den Titel.

Eine große Überraschung strebt der erst 17 Jahre alte Justin Engel an. Der Nürnberger trifft in seinem Achtelfinale im ersten Match auf dem Centre Court (11.00 Uhr) auf den US-Amerikaner Alex Michelsen.