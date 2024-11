Tatort-Kommissar Richy Müller tanzt eher heimlich

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Tatort«-Star Richy Müller präsentiert sich zwar regelmäßig als Schauspieler und Mordermittler vor einem Millionenpublikum, in den Disziplinen Gesang und Tanz beschränkt er sich aber nach seinen Worten gern auf die eigenen vier Wände. »Das mache ich zu Hause, das muss niemand sehen«, sagte der 69-Jährige bei der Musical-Premiere von »Die Eiskönigin« in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur.

Tanzen, singen und sich gleichzeitig noch bewegen seien eine hohe Kunst, so Müller - die er selbst nicht zu seinen Stärken zählt: »Ich finde die Dinge, die man nicht so gut kann, sollte man im Privaten belassen«, sagte er schmunzelnd. Seine Frau Christl Stumhofer allerdings kann diese Bescheidenheit nicht nachvollziehen. »Ich sage immer: Ich tanze nur mit meinem Mann. Er tanzt perfekt«, so Stumhofer bei der Premiere.

Seit 2008 ist Müller im Stuttgarter »Tatort« des Südwestrundfunks Kommissar Thorsten Lannert. Der gebürtige Mannheimer und gelernte Werkzeugmacher bildet zusammen mit dem Schauspieler Felix Klare das Ermittlerteam. Müller wurde 1979 mit »Die große Flatter« bekannt.