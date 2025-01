Tödliche Schüsse - Verdächtiger wohl Mitarbeiter von Firma

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der nach tödlichen Schüssen in einer Firma in Bad Friedrichshall festgenommene Tatverdächtige ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Mitarbeiter des Unternehmens. Der 52 Jahre alte Deutsche sei am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr in Seckach (Neckar-Odenwald-Kreis) festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Der Mann soll gegen 17.45 Uhr maskiert die Maschinenbaufirma im Norden Baden-Württembergs betreten und Schüsse abgegeben haben. Zwei Männer starben, ein dritter Mann wurde lebensgefährlich verletzt.