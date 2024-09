Stuttgarts Undav gegen Prag wohl wieder von Beginn an dabei

Traf in Wolfsburg in der Nachspielzeit: Stuttgarts Stürmer Deniz Undav.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nationalstürmer Deniz Undav wird im Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Sparta Prag am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) voraussichtlich in die Startelf zurückkehren. Er werde »wahrscheinlich auf dem Platz stehen«, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie gegen die Tschechen über den 28-Jährigen. Beim 2:2 beim VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga am Samstag war Undav erst eingewechselt worden, traf dann aber spät noch zum Ausgleich. Dass der Angreifer zunächst draußen saß, begründete Hoeneß mit der Belastungssteuerung. Der VfB ist immerhin in drei Wettbewerben vertreten.

Verzichten müssen die Stuttgarter gegen Prag auf Außenverteidiger Josha Vagnoman, der in Wolfsburg laut Hoeneß einen Schlag auf den Fuß bekommen hat. Als Alternativen stehen Pascal Stenzel und Anrie Chase bereit. »Einer von beiden wird's werden«, sagte Hoeneß.

Der VfB-Coach warnte vor dem tschechischen Meister, der mit einem 3:0 über RB Salzburg in die neue Ligaphase der Königsklasse gestartet ist. »Das ist ein Brett, das da kommt«, sagte Hoeneß. Der VfB selbst hatte zum Champions-League-Auftakt trotz einer guten Leistung mit 1:3 bei Titelverteidiger Real Madrid verloren. Die Partie am Dienstag ist das erste Heimspiel der Stuttgarter in der Königsklasse seit mehr als 14 Jahren.