Stuttgarter S-Bahn sieht sich für Deutschland-Spiel bereit

Die S-Bahn in Stuttgart ist nach eigenen Angaben bereit für den Ansturm der Fußball-Fans rund um das Viertelfinale von Deutschland gegen Spanien bei der Fußball-EM am Freitag. »Wir werden die EM-Verkehre stabil fahren«, sagte ein Sprecher heute. Vor dem Spiel werde normal der 15-Minuten-Takt bedient, nach dem Spiel gebe es zusätzliche Fahrten.

Am Anfang der Woche war es infolge des erhöhen Krankenstands zu Ausfällen bei der S-Bahn gekommen. Wenn kurzfristig viel Personal ausfällt, versuche die Deutsche Bahn die Betroffenheit der Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Das heißt, es wird entschieden, die Linien einzuschränken, für die es Alternativen gibt oder die allgemein weniger Menschen nutzen. Am Freitag (18.00 Uhr) trifft Deutschland im EM-Viertelfinale auf Spanien.

