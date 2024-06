Stuttgart erwartet zur EM mehr Prostituierte in der Stadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

John Heer, Vorstandsvorsitzender des Verbandes deutscher Laufhäuser, geht ebenfalls davon aus, dass zur EM mehr Prostituierte nach Stuttgart kommen werden - schätzungsweise etwa 30 bis 40 Frauen.

Die EM beginnt am Freitag. Fünf Spiele finden im Stuttgarter Stadion statt, hunderttausende Fans erwarten die Veranstalter - und nicht nur aus der Region: Neben Deutschland spielen auch die Teams aus Slowenien, Dänemark, Ungarn, Schottland, der Ukraine und Belgien in Stuttgart. Außerdem werden zwei Mannschaften ein Viertelfinale in der Arena des VfB Stuttgart bestreiten. Den Auftakt machen am Sonntag Slowenien gegen Dänemark.

Stuttgart war bereits Spielstätte der Weltmeisterschaft 2006 - unter anderem fand damals das Spiel um Platz drei zwischen Deutschland und Portugal statt.

Bundesverband Nordisches Modell

Verband Deutscher Laufhäuser

John Heer