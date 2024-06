Aktuell Land

Stromstörungen in Teilen von Stuttgart

Im Stuttgarter Westen ist am Freitagnachmittag in mehreren Stadtteilen die Stromversorgung unterbrochen worden. Betroffen gewesen seien 41 Umspannstationen, teilte der Netzbetreiber Stuttgart Netze auf der Plattform X mit. Nach etwa einer bis anderthalb Stunden hätten Techniker die Versorgung wiederhergestellt. »Im Durchschnitt fällt der Strom in Stuttgart pro Bürger im Jahr sieben Minuten aus, daher sind längere Ausfälle wie dieser die Ausnahme«, teilte ein Sprecher mit. Als Grund vermutete Stuttgart Netze nach ersten Angaben einen internen Kabelfehler und bat um Entschuldigung.