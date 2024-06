Aktuell Land

Strobl: Tod des Polizisten Auftrag zum Schutz der Demokratie

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat nach dem Tod des in Mannheim erstochenen Polizeibeamten Rouven Laur dazu aufgerufen, die Demokratie zu schützen. »Sein Tod ist Auftrag, sich mit der gleichen Entschlossenheit, mit der er einen tödlichen Angriff auf uns alle abgewehrt hat, denen entgegenzustellen, die unsere Demokratie umbringen wollen«, sagte der CDU-Politiker am Freitag bei der Trauerfeier für den Beamten in Mannheim.