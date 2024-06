Steinmeier erinnert an getöteten Polizisten in Mannheim

Blumen und Kerzen liegen auf dem Marktplatz in Mannheim zum Gedenken an einen getöteten Polizisten.

Zu diesem Zeitpunkt hatte vergangenen Freitag ein 25-jähriger Afghane auf dem Marktplatz fünf Mitglieder der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie den 29-jährigen Beamten mit einem Messer verletzt. Laur starb am Sonntag an seinen Verletzungen.

Steinmeier legte am Tatort ein Blumengebinde nieder. Auf dem Platz in der 300.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs kamen viele Menschen zusammen, um des Mannes zu gedenken. Landesweit verharrten zum gleichen Zeitpunkt Polizisten in stiller Trauer.