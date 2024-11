Stefan Mross geht mit »Immer wieder sonntags« auf Tour

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Schlagersänger und Moderator Stefan Mross geht im kommenden Jahr mit der ARD-Sendung »Immer wieder sonntags« auf Tour. Die Show ist dann seit 30 Jahren im Ersten zu sehen, seit 20 Jahren moderiert von Stefan Mross. Zum Jubiläum werde es im März 2025 eine Tour durch Deutschland und Österreich geben, wo die Show live auf zahlreichen Bühnen zu sehen sein werde, teilten die Veranstalter mit.

Auftakt ist am 4. März 2025 in Nürnberg. Gäste bei der Jubiläums-Tour werden Stars aus der Schlagerszene wie Nicole, Michael Holm, Claudia Jung und Joey Heindle sein. »Immer wieder sonntags« wird normalerweise auf einer Freiluftbühne im Europa-Park Rust nahe Freiburg produziert und im Sommer am Sonntagvormittag im Ersten ausgestrahlt. Regelmäßig schaut ein Millionenpublikum die Sendung.

