Stören Kletterer die Wanderfalken auf dem Battertfelsen?

BADEN-BADEN. Der Battert bei Baden-Baden ist ein beliebtes Kletterrevier im Nordschwarzwald, seit der Kletter- und Skipionier Wilhelm Paulcke dort 1885 die erste Kletterroute eröffnete. Doch der Battertfelsen ist auch seit 1981 ein Naturschutzgebiet, in dem seltene Insekten und Reptilien leben und Kolkraben und Wanderfalken leben. Wie sich Klettern und Naturschutz vereinbaren lässt, das war kürzlich Gegenstand eines Verfahrens am Verwaltungsgericht.

- Was war geschehen?

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte festgestellt, dass der Bruterfolg bei Wanderfalken über mehrere Jahre nachgelassen hatte. Die Behörde führte das auf die Störungen der Vögel durch Kletterer zurück. Im November 2022 verhängte die Stadt Baden-Baden ein ganzjähriges Betretungsverbot für den »Badener Wand« genannten Teil des Battertfelsens. Über 50 Kletterrouten gingen dadurch verloren. Während die Kletterer juristisch dagegen vorgingen, schaffte die Behörde Fakten: Sie ließ von einem Industriekletterer alle Haken aus dem Fels ziehen und eine historische Felsenbrücke entfernen, die bereits 1840 in einem Reiseführer erwähnt war.

- Wie war die Regelung vor der Sperrung?

Der Deutsche Alpenverein (DAV), der sich laut Satzung auch den Naturschutz auf die Fahnen geschrieben hat, stellte vor 30 Jahren die Regel auf, dass Brutfelsen von der Balzzeit im Januar bis zum Ausfliegen der Jungvögel Ende Juli gesperrt werden. Entsprechend konnte an der Badener Wand nur halbjährig ab August und im Herbst geklettert werden.

- Was sagen die Touristiker?

Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Baden-Baden Tourismus GmbH, warnte 2022 vor einem Eingriff in die UNESCO-Weltkulturerbestätte Baden-Baden. Diesen Titel hatte Baden-Baden erst ein Jahr zuvor verliehen bekommen, Sie kritisierte vor allem den Abriss der historischen Felsenbrücke zum Aussichtspunkt. »Über den Naturschutz darf man auch den Kulturschutz nicht vergessen«, appellierte sie vergeblich auf einen Erhalt der Brücke.

- Warum wurde ein Falkenküken zum Kronzeugen für beide Parteien?

Im August 2024 gab das Regierungspräsidium bekannt, dass erstmals seit Jahren ein Wanderfalkenküken am Battert flügge geworden war. Der Erfolg bestätige die Sperrung des Felsens, argumentierte die Naturschutzbehörde. Auch in diesem Jahr gab es eine erfolgreiche Brut, die die Behörde auf die Sperrung zurückführte. Doch die Kletterer sahen das anders. Dagmar Rumpf von der Kletter-Initiative »100 Prozent Battert« fragte sich laut der Stuttgarter Zeitung, warum denn nur ein Küken flügge geworden war. Sie halte es für unwahrscheinlich, dass die Falken nur ein Ei gelegt hätten: »Kein Wort zum Uhu, für den Falkenküken ein Leckerbissen sind.« Es habe mehrere Uhu-Sichtungen am Battert gegeben, dennoch weigere sich die Behörde, andere als menschliche Ursachen für den Kükenschwund anzuerkennen. Daniel Raddatz, Leiter des Referats Naturschutz und Landschaftspflege im Regierungspräsidium Karlsruhe, argumentierte dagegen, dass es keine konkreten Nachweise für ein Uhu-Vorkommen gebe. Karl Keller vom Schwarzwaldverein äußerte sich in der Stuttgarter Zeitung. Andere Schwarzwaldregionen, in denen Wander- oder Radwege direkt unter den Horsten verlaufen, verzeichneten ebenfalls Wanderfalkennachwuchs, ohne dass sich die Falken von den Touristen gestört fühlten, so Keller. Frank Rau von der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz sagte vor Gericht aus, dass die Anzahl der Falken im Landkreis Rastatt und im Stadtgebiet Baden-Baden innerhalb von zehn Jahren von 17 auf sechs Brutpaare schrumpfte.

- Wie entschied das Verwaltungsgericht Karlsruhe?

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat Ende Juli das Betretungsverbot für den Battert teilweise aufgehoben. Allerdings steht noch eine Urteilsbegründung aus und die Beteiligten können auch noch vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Revision gehen. Die Kläger, der DAV und die Initiative »100 Prozent Battert«, betonten, dass das Tischtuch mit dem Regierungspräsidium keineswegs zerschnitten ist. »Uns ist es ganz wichtig, dass der Dialog weitergeht«, so Timo Braun, Sprecher der Initiative in den Badischen Neuesten Nachrichten. Auch der DAV sehe sich in der Verantwortung, die Wanderfalken zu schützen, teilte er mit. »Jetzt können wir auch an der Badener Wand zu sinnvollen Maßnahmen für den Schutz von Felsbrütern zurückkehren und gleichzeitig dieses traditionsreiche Klettergebiet erhalten«, erklärte die stellvertretende Vorsitzende des DAV-Landesverbands Baden-Württemberg Michelle Müssig in einer Reaktion auf das Urteil. »Diese zeitlich befristeten Sperrungen funktionieren seit Jahrzehnten in vielen Gebieten Deutschlands einwandfrei«, erklärte Marc Stannartz, beim DAV verantwortlich für die Kletterkonzeptionen. »Sie sind in der Community bekannt und akzeptiert – und sie wirken.« Das bestätigt unter vielen anderen auch das Beispiel am Gelben Fels, einem weiteren Klettergebiet in Baden-Württemberg: Dort sind in den vergangenen beiden Jahren dank der erfolgreichen befristeten Sperrungen drei (2025) beziehungsweise vier (2024) Jungvögel ausgeflogen.

- Lohnt sich ein Ausflug zum Battert eigentlich auch für Wanderer?

Ja. Am intensivsten erlebt man das steinerne Labyrinth auf dem recht anspruchsvollen Einsiedlerpfad, der über viele Treppenstufen und durch zwei schmale Felsspalten führt. Der Aufstieg über die 1839 geschaffene Felstreppe ist ein besonderes Ereignis. Zum Battert-Ausflug gehört auch ein Besuch bei der Ruine des Schlosses Hohenbaden, das bis 1479 der Sitz der Markgrafen von Baden war und 1599 abbrannte.

Mit dem Bus kann man von Baden-Baden bis Haltestelle Eberstein-Wolfsschlucht fahren. Mit dem Auto kann man zum kostenlosen Wanderparkplatz am Alten Schloss Hohenbaden fahren. Der 2,8 Kilometer lange Battert-Rundweg hat einen Auf- und Abstieg von je 120 Höhenmetern. (GEA)