SSV Ulm will sich weiter verstärken - Auftakt auf Betzenberg

Nach der Verpflichtung von Offensivspieler Oliver Batista Meier schaut sich der SSV Ulm nach weiterer Verstärkung um. »Da gibt es Gedanken, am Ende muss man sehen, was in den kommenden Tagen noch möglich ist«, sagte SSV-Trainer Thomas Wörle vor dem Rückrundenauftakt des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern. »Wir bleiben weiter mit offenen Augen unterwegs.«

Batista Meier hatten die Ulmer erst am Mittwoch vom Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden geholt, um die Offensive zu verstärken. Er stehe gegen den FCK, der zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten zählt, bereits im Kader, bestätigte Wörle. Mit 16 Toren nach bisher 17 Spieltagen stellt der seit zehn Partien sieglose Neuling den zweitschwächsten Angriff der Liga.

Chessa fehlt wegen Gelbsperre

Wahrscheinlich muss Wörle nur auf den gelb-gesperrten Mittelfeldspieler Dennis Chessa verzichten. Angreifer Felix Higl und Abwehrspieler Thomas Geyer haben nach Verletzungen wieder mit der Mannschaft des Tabellen-16. trainiert und kehren möglicherweise in den Kader zurück. In Kaiserslautern gehe es für Ulm darum, die richtige Mentalität zu zeigen, um erfolgreich zu sein, forderte Wörle von seinen Profis. Auch auf dem Betzenberg wolle der SSV bestehen.