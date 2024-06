SSV Ulm leiht Stürmer Keller aus Unterhaching aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kurz vor dem Trainingsauftakt am Dienstag hat Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm den Stürmer Aaron Keller vom Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching ausgeliehen. Der 20 Jahre alte Schweizer Junioren-Nationalspieler komme zunächst für ein Jahr zum SSV, teilte der Verein am Dienstag mit. In der vergangenen Saison bestritt Keller 37 Drittligaspiele für Unterhaching und erzielte dabei neun Tore.

»Wir können Aaron in der 2. Bundesliga eine gute Plattform für seine weitere Entwicklung bieten und er wird uns mit seinem Talent und seiner Torgefahr helfen«, sagte SSV Geschäftsführer Markus Thiele. »Dass wir einen solchen Spieler von einer Leihe zu uns überzeugen konnten, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.«

Vereinsmitteilung