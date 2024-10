Sprengstoffalarm in schwäbischer Logistikfirma

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Sprengstoffalarms sind etwa 80 Menschen aus dem Gebäude einer Logistikfirma in Schwaben in Sicherheit gebracht worden. Ein spezieller Detektor habe am Vormittag bei dem Unternehmen in einem Gewerbegebiet in Neu-Ulm angeschlagen, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin sei das betroffene Gebäude geräumt worden.

Spezialkräfte der Polizei seien dabei, den verdächtigen Gegenstand zu überprüfen. Ob sich wirklich Sprengstoff darin befinden könnte, blieb zunächst unklar. Die Polizeisprecherin sagte, dass solche Detektoren sehr sensibel seien. Am Nachmittag sei voraussichtlich mit einer ersten Einschätzung zu rechnen.