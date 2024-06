»Southside«-Festival startet mit trüben Wetteraussichten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit den Kultbands The Offspring, Feine Sahne Fischfilet und Deichkind geht am Freitag (15.00 Uhr) das »Southside«-Festival in eine neue Runde. Bis Sonntag treten nach Angaben des Veranstalters FKP Scorpio mehr als 80 nationale und internationale Künstler und Bands auf - darunter auch Ed Sheeran, Avril Lavigne und Ayliva. Rund 65.000 Musikfans werden auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen erwartet. Das Festival ist ausverkauft.

Das »Southside« und das gleichzeitig stattfindende »Hurricane« in Niedersachsen gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe.

In diesem Jahr müssen zumindest die Besucher in Neuhausen ob Eck Gummistiefel einpacken. Der Deutsche Wetterdienst sagt Regen für Freitag und Samstag voraus. Am Sonntag dürfen sich die Musikfans dem Meteorologen nach zum Festivalfinale dann wieder über Sonnenschein freuen.

