Sonne und Frost zum Wochenstart

In Baden-Württemberg gibt es in den kommenden Tagen Dauerfrost und Reifglätte.

Die neue Woche startet in Baden-Württemberg so, wie die vergangene aufgehört hat: trocken und kalt. »Zu Wochenbeginn ist in der Früh erst einmal verbreitet Scheiben kratzen angesagt«, sagt Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die Temperaturen fallen laut DWD nachts auf bis zu minus 10 Grad. Auf dem Feldberg gibt es in den kommenden Nächten Sturmböen.

In der Nacht ist im Alb-Donau-Kreis ein junger Mann infolge eines Glätteunfalls schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Wagen überschlagen. Im Kreis Biberach gibt es Hochwasser: Am Vormittag war eine Landstraße bei Riedlingen stellenweise überschwemmt.

Tagsüber ist es laut DWD heiter und trocken. Schnee fällt nur im südlichen Bergland. Es gibt Dauerfrost bei minus 4 bis 0 Grad, nur an Rhein und Neckar steigen die Temperaturen auf plus 2 Grad. In der Nacht zu Montag kann es bis zu minus 10 Grad kalt werden. Örtlich bildet sich Reifglätte.

Am Montag kommt die Sonne durch - der Dauerfrost hält bei minus 5 Grad aber an. Im Rheintal steigen die Temperaturen knapp über 0 Grad. In der Nacht zu Dienstag fallen die Temperaturen wieder auf bis minus 10 Grad, es bildet sich Reifglätte. Am Dienstag wird es sonnig bei Höchstwerten von minus 2 bis plus 3 Grad. Der DWD erwartet am Feldberg letzte starke bis stürmische Böen. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es trocken, vereinzelt bildet sich Reifglätte bei bis zu minus 10 Grad.