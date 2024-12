So unbeliebt ist Silvesterböllerei im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Rund drei Viertel der Menschen in Baden-Württemberg wollen einer Umfrage zufolge an Silvester aufs Böllern verzichten. Das geht aus dem Baden-Württemberg-Report im Auftrag aller privaten Radiosender im Lande hervor. Bei Frauen lag der Anteil mit 80 Prozent höher als bei Männern (69 Prozent). Auch mit dem Alter steigt die Quote.

Insgesamt gaben 8 Prozent der Befragten den Angaben nach an, in diesem Jahr weniger als im vergangenen böllern zu wollen. Nach Gründen wurde nicht gefragt. Immer wieder steht das Feuerwerk aus Umweltaspekten in der Kritik. 15 Prozent wollen laut Mitteilung gleich viel und 3 Prozent sogar mehr böllern.

Das Umfrageinstitut Kantar habe Anfang Dezember repräsentativ 1.060 Menschen befragt, hieß es. Sechs von zehn Befragten finden ein generelles Böllerverbot den Ergebnissen zufolge eher gut. Ein knappes Drittel findet es eher schlecht. Der Befürworter-Anteil ist bei Frauen größer als bei Männern.