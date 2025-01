Silvesterrakete verletzt 16-Jährige - Hund findet Finger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Silvesternacht ist in Baden-Württemberg gewalttätiger und folgenreicher verlaufen als zunächst angenommen. Eine 16-Jährige wurde in Stuttgart von einer Rakete am Kopf getroffen und schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. Die Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Drei Unbekannte sollen zuvor mehrere Silvesterraketen auf eine Gruppe von bis zu 30 Menschen abgefeuert haben. Die Polizei bat etwaige Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Abgetrennter Finger

Ebenfalls in der Landeshauptstadt machte ein Hund einen makaberen Fund: Er entdeckte einen abgetrennten menschlichen Finger. Später stellte sich heraus, dass ein 33-Jähriger wohl einen Silvesterknaller falsch gehandhabt hatte und es deshalb zu dem Unfall gekommen war. Um welche Art Knaller es sich handelte, blieb zunächst unklar.

Die 54 Jahre alte Hundehalterin verständigte den Angaben zufolge die Polizei. Die Beamten brachten den Finger in ein Krankenhaus. Was mit dem Körperteil dann geschah und ob es medizinisch noch brauchbar war, blieb zunächst offen. Der Unfall ereignete sich am Silvesterabend; der Finger wurde am Neujahrstag gefunden.

In Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis sollen mehrere Menschen Böller auf das Gefängnis geworfen haben, wie die Polizei berichtete. Dabei wurden mehrere Kameras beschädigt.

Hoher Schaden durch Brände

Das Abbrennen von Pyrotechnik löste in der Silvesternacht zahlreiche Brände aus, wie das Innenministerium bereits mitgeteilt hatte. Eine erste Einschätzung, wonach dabei ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstand, wurde nach Angaben eines Sprechers nicht aktualisiert. Es würden nicht alle Schäden fortlaufend an das Ministerium gemeldet.

Bei zwei Bränden in einer Schule und einem Kindergarten entstand in Baden ein hoher Schaden. Menschen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, lösten wohl Feuerwerkskörper einen Brand in der sonderpädagogischen Schule in Bühl im Kreis Rastatt aus. In den Morgenstunden breitete sich das Feuer von der Fassade auf Teile des Inventars aus. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge rund 70.000 bis 100.000 Euro.

In Offenburg brannte die Fassade eines Kindergartens, Auslöser dürfte wohl ein Feuerwerkskörper gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der Schaden liegt demnach bei rund 100.000 Euro. In beiden Fällen baten die Ermittler Zeugen, sich zu melden.

Leichtsinn mit Feuerwerk kostete in der Silvesternacht in Deutschland nach bisherigen Erkenntnissen fünf Männer das Leben. Zudem erlitten zahlreiche Menschen teils schwere Verletzungen.