Seniorin stirbt nach Unfall auf A8

Eine Beifahrerin ist nach einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) gestorben. Der 83-jährige Fahrer fuhr in Richtung Stuttgart, als er auf dem mittleren Fahrstreifen die Kontrolle über das Auto verlor und ins Schleudern geriet, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam er auf den rechten Fahrstreifen und krachte in das Heck eines Sattelzugs.

Zuerst hieß es, die 87-jährige Frau sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Am Mittwoch sei sie dann allerdings dort gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Wie es genau zu dem Unfall am Montag gekommen sei, werde noch ermittelt.