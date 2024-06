Selbstgebauter Pizzaofen gerät in Brand: Feuerwehr rückt aus

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug »Feuerwehr« zu lesen.

Ein brennender Pizzaofen hat in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine Nachbarin alarmierte die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden des Sonntags wegen starker Rauchentwicklung und Brandgeruchs, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte trafen demnach vor Ort auf einen Mann, der in seinem Garten vergeblich versuchte, einen Brand zu löschen.

Pizzaofen brennt - Mann versucht vergeblich zu löschen

Der selbstgebaute Pizzaofen war zuvor in Brand geraten. Dem Mann gelang es laut Polizei nicht, die Flammen vollständig zu ersticken. Wegen der großen Hitze sei das Feuer immer wieder erneut aufgeflammt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand nach kurzer Zeit. Gefahr für die umliegenden Häuser habe nicht bestanden. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Der Mann blieb unverletzt.

