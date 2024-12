Am Wochenende trafen sich die baden-württembergschen Grünen in der Reutlinger Stadthalle zum Parteitag. Alles sollte startklar für die Bundestagswahl gemacht werden. Özdemir und Kretschmann hielten routinierte Reden, die Spitzenkandidatinnen Franziska Brantner und Ricarda Lang überzeugten. Doch am Ende zeigte sich die Grüne Jugend enttäuscht.

Holmberg, Poreski, Immer, Müller-Gemmeke Foto: Frank Pieth Holmberg, Poreski, Immer, Müller-Gemmeke Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.