Sechster Spieler verlässt Ludwigsburg: Jonathan Bähre geht

Die MHP Riesen Ludwigsburg treiben ihre Kaderneuaufstellung weiter voran. In Jonathan Bähre (27) verlässt der sechste Spieler den Basketball-Bundesligisten, wie der Verein am Freitag mitteilte. »Es war eine schwere Entscheidung für mich zu gehen, ich habe hier drei Jahre verbracht, in denen ich mich sehr wohlgefühlt habe. Ich bin sehr dankbar für meine Zeit hier«, sagte Bähre, der zu einem anderen Erstligisten wechselt.

Zuvor hatte der Club die auslaufenden Verträge von Jayvon Graves, Jaren Lewis, Deion Hammond, Davonta Jordan und Ben Vander Plas nicht verlängert. Der Club wolle sich nach Spielern umschauen, »die unsere Tugenden noch stärker verkörpern«, sagte der Vorsitzende Alexander Reil. Ludwigsburg sucht nach der Trennung von Coach Josh King auch einen neuen Trainer.

