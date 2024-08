Neben Polizei, Rettungsdienst und THW rückte den Angaben zufolge die Feuerwehr mit 72 Kräften zum Brand in Merklingen an. (Symbolbild)

Ein Brand eines Wohnhauses in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) hat einen Schaden von mindestens 100.000 Euro verursacht. Nachbarn hatten in der Nacht zum Sonntag den Dachstuhl des Einfamilienhauses in Flammen stehen sehen, wie die Polizei mitteilte. Demnach stand beim Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude in Vollbrand. Die Bewohner waren zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.