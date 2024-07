Sechsstelliger Schaden bei Garagenbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Offenburg (Ortenaukreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Wie die Feuerwehr mitteilte, breitete sich das Feuer am frühen Morgen von der Garage des Hauses bis in den Dachstuhl aus. Dach und Tore der Garage brannten demnach voll aus, im Dachstuhl konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Bewohner waren bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr in dem Gebäude und wurden nicht verletzt. Nach Angaben eines Sprechers entlief allerdings ein Hund, er wurde wenig später gefunden und mit einer Verletzung an der Pfote zu einem Tierarzt gebracht. Eine Rauchsäule war wohl weit sichtbar. Nach Angaben der Polizei waren in der Garage ein Roller, mehrere Fahrräder und Autoreifen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.