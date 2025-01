Sechs Mitglieder krimineller Bande nach Gewalttaten in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sechs Mitglieder einer kriminellen Bande aus dem Großraum Stuttgart sitzen nach Gewalttaten und Drogendelikten in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Die sechs Männer im Alter von 17 bis 26 Jahren seien bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion im Kreis Esslingen, in Stuttgart und in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) festgenommen worden.

Bei den Durchsuchungen seien unter anderem mehrere Zehntausende Euro Bargeld, rund 1.000 Tabletten Ecstasy, mehrere Schreckschusswaffen sowie eine Schusswaffe und Munition beschlagnahmt worden. Ob es persönliche Verbindungen zu der Gewaltserie zwischen zwei rivalisierenden Banden in der Region Stuttgart gibt, werde untersucht, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei den Taten selbst dürfte es allerdings keine Verbindung geben.

Mit Waffengewalt Herausgabe von Drogen erzwungen

Die Beschuldigten stehen demnach im Verdacht, seit November schwere Raubstraftaten begangen zu haben. Sie sollen dazu Rauschgifthändler an entlegene Orte gelockt haben. Dort sollen sie die Dealer teilweise unter Waffengewalt gezwungen haben, ihre Drogen herauszugeben, um diese selbst zu verkaufen. In mindestens einem Fall soll das Opfer zuvor unter Waffengewalt gezwungen worden sein, in ein Auto zu steigen. Deshalb werde auch wegen Geiselnahme ermittelt, teilten die Ermittler mit.

Die Taten sollen sich unter anderem in Esslingen, Altbach (Landkreis Esslingen) und Stuttgart ereignet haben. Die Tatverdächtigen seien dem Haftrichter vorgeführt worden, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Beschuldigten seien in verschiedene Haftanstalten gebracht worden. Die Ermittlungen dauerten weiter an, hieß es.