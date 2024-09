Schwerer Unfall in Unterführung im Rhein-Neckar-Kreis

Zwei Unfälle in einer Unterführung blockieren eine Kreisstraße. (Foto-Archiv)

In einer Unterführung bei Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind bei einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet zunächst eine Frau aus unbekannter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und streifte dabei einen entgegenkommenden Transporter. Ein weiterer Autofahrer hielt daraufhin vor der Unfallstelle an, um zu helfen. Der Fahrer des Wagens hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, streifte den stehenden Wagen vor ihm und geriet auf die Gegenspur. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Alle fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 75 000 Euro. Die Straße war stundenlang gesperrt worden.