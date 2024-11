Schwache erste Halbzeit: Waldhof Mannheim verliert 0:2

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ohne seinen gelbgesperrten Trainer Bernhard Trares hat der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim beim VfB Stuttgart II eine verdiente Niederlage kassiert. Beim 0:2 (0:2) knüpften die Kurpfälzer in der ersten Hälfte an die schwache Auswärtsleistung zuletzt beim TSV 1860 München (0:3) an. Die VfB-Zweitvertretung nutzte bei ihren Treffern Mannheimer Fehler im Spielaufbau aus.

So verlor vor dem 0:1 durch Thomas Kastanaras (12.) Rico Benatelli den Ball im Mittelfeld. In der Abwehr konnte Manuel Braun bei seinem Startelf-Debüt die Hereingabe nicht kontrollieren. Beim 0:2 durch Leonhard Münst (34.) gab Kennedy Okpala den Ball leichtfertig her.

Immerhin wurde das Spiel der »Buwe« im zweiten Abschnitt besser und die Partie verlief ausgeglichen. Die beste Chance zum Anschlusstreffer hatte Terrence Boyd, dessen Schuss von VfB-Keeper Dennis Seimen zur Ecke geklärt wurde (59.). Stuttgarts Luca Mack erhielt in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Mit der Niederlage rutschte der Waldhof zumindest vorübergehend auf Platz 14 ab.