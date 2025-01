Schule nach Bombendrohung kurzzeitig geräumt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat in Niedernhall (Hohenlohekreis) ein Schulgebäude wegen einer Bombendrohung geräumt. Sprengstoffspürhunde der Polizei hatten alle Gebäude, die zum Schulkomplex gehören abgesucht, wie eine Polizeisprecherin am Mittag sagte. Dabei sei nichts Verdächtiges gefunden worden.

Die etwa 400 Menschen, die sich zur Zeit der Räumung in der Schule befanden, konnten wieder zurück. Sie waren zwischenzeitlich in einer nahegelegenen Stadthalle untergekommen. Ob der Schulunterricht fortgesetzt werden würde, war allerdings noch unklar.

Drohung kam per E-Mail

Von Anfang an sei man nicht von einer tatsächlichen Bedrohungslage ausgegangen. Dennoch wurde das sogenannte Bildungszentrum Niedernhall geräumt, um ein Restrisiko auszuschließen. Die Schule umfasst eine Werkrealschule, eine Realschule, eine Grundschule und eine Ganztagsschule.

Ein Unbekannter hatte ein Drohschreiben per E-Mail an die Schule versendet. Darin hieß es, dass die Schule am heutigen Donnerstag gesprengt werden würde. Ähnliche Drohschreiben seien in den vergangenen Tagen in ganz Baden-Württemberg eingegangen. Konkretere Angaben dazu gab es vorerst nicht. Die Ermittlungen zum Urheber der Drohung laufen.