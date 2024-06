Scholz kündigt striktes Vorgehen gegen Extremisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Wir werden mit allem, was wir zur Verfügung haben, den Rechtsstaat und die Sicherheit verteidigen. Polizei, Justiz und unsere Nachrichtendienste haben diese Aufgabe, sie tun das. Aber auch wir als Bürger werden da zusammenstehen.« Extremistische Täter von links wie von rechts »sollten sich fürchten müssen und damit rechnen, dass wir alle Mittel einsetzen, um ihnen zu begegnen.«

Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner zitierte Scholz in Berlin mit den Worten: »Ein Angriff auf einen Polizisten im Einsatz ist ein Angriff auf uns alle.«

Nach dem Angriff in Mannheim erlag der 29 Jahre alte Polizist am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen. Der Angreifer mit afghanischer Staatsbürgerschaft hatte dem Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. Das Motiv für die Tat ist weiterhin unklar. Für den Abend ist in Mannheim eine Kundgebung geplant.