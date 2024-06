Aktuell Land

Scholz: »Es gibt in Deutschland kein Faustrecht«

Kanzler Olaf Scholz hat angesichts der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten in Mannheim entschiedenes staatliches Einschreiten gegen Gewalt zugesichert und befürwortet schärfere Konsequenzen. »Nicht diejenigen sollen sich fürchten müssen in Deutschland, die in Freiheit und Frieden leben wollen. Sondern diejenigen müssen sich fürchten, die unsere Freiheit angreifen und unseren Frieden stören«, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. »Es gibt in Deutschland kein Faustrecht. Wer das anders sieht, der kriegt ein massives Problem mit unserer Polizei und unserer Justiz.«