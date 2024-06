Schlotterbeck wechselt zum FC Augsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der FC Augsburg hat Innenverteidiger Keven Schlotterbeck verpflichtet. Der 27-Jährige kommt vom Liga-Rivalen SC Freiburg und erhält in Augsburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck jeweils an den VfL Bochum ausgeliehen gewesen.

»Der FCA steht für einen mutigen sowie emotionalen Fußball und passt daher sehr gut zu meiner Spielweise«, sagte Schlotterbeck. »Mit meiner Erfahrung und Zweikampfstärke möchte ich vorangehen.« Ebenfalls am Freitag hatten die Augsburg die Verpflichtung von Stürmer Samuel Essende aus dem Kongo verkündet.

