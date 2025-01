Schüsse nach Disco-Streit: Prozess gegen zwei Männer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehr als sechs Monate nach den Schüssen auf eine Gruppe an einer Tankstelle in Konstanz am Bodensee beginnt heute (9.00 Uhr) der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Den zur Tatzeit 20 und 35 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie sollen im Juli nach einem Streit in einer Disco mit einer Pistole auf mehrere Menschen geschossen haben.

Bei dem Vorfall wurde laut Anklage ein 38-Jähriger getroffen und am Oberarm und am Oberkörper verletzt. Der Mann soll nicht beim Streit beteiligt gewesen sein. Für den Prozess wurden insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 11. Februar fallen.