Schüsse an Tankstelle: Männer schweigen vor Gericht

Mehr als sechs Monate nach den Schüssen auf eine Gruppe an einer Tankstelle hat in Konstanz am Bodensee der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter begonnen. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 35 und 20 Jahren wegen versuchten Mordes. Sie sollen im vergangenen Juli nach einem Streit in einer Disco mit einer Pistole auf sechs Menschen geschossen haben. Ein Mann wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Vor Gericht schwiegen die Angeklagten.

Verfolgungsjagd auf Roller

Das 38 Jahre alte Opfer war laut Staatsanwältin nicht das eigentliche Ziel der Männer. Sie waren in einer Disco mit einem anderen Mann in Streit geraten, den sie bis zu der Tankstelle auf einem Roller verfolgt haben sollen. Vor Ort soll der 35-Jährige mit einem Schlagstock auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Auch auf einen herbeigeeilten Sicherheitsmitarbeiter soll er eingeprügelt haben.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die beiden mutmaßlichen Täter auf der Flucht mit einer Pistole auf sechs Menschen geschossen haben. Ein Schuss traf den 38-Jährigen. Die Anklage wirft den Männern unter anderem Heimtücke vor.

Die beiden italienischen Staatsbürger sitzen seit dem Vorfall in Untersuchungshaft. Der 20-Jährige war erst im März 2024 aus Sizilien nach Deutschland eingereist. Der 35-Jährige ist der Partner seiner Schwester.

Für den Prozess wurden insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 11. Februar fallen.