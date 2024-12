SC Freiburg vor Leverkusen-Spiel: Fähig sein »zu leiden«

Trainer Schuster und der SC Freiburg wollen Bayer Leverkusen in Schach halten - und besonders dessen Topspieler Wirtz.

Der SC Freiburg erwartet im Duell bei Meister Bayer Leverkusen eine äußerst schwierige Aufgabe. In solchen Spielen gegen die Top-Mannschaften der Fußball-Bundesliga brauche man nicht nur eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive, sondern »auch die Fähigkeit zu leiden«, sagte SC-Trainer Julian Schuster vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Denn es gebe wahrscheinlich Phasen, in denen man wenig den Ball habe.

In Bestbesetzung gegen Wirtz

Besonderes Augenmerk sollen die Profis des Tabellenfünften auf Bayer-Spielmacher Florian Wirtz legen. Es sei ihre Aufgabe, den Nationalspieler in den Griff zu bekommen und ihm die Lust am Spiel zu nehmen, meinte Schuster. Denn die Leistung des 21-Jährigen habe große Auswirkung auf den Auftritt des Tabellenzweiten insgesamt, der zuletzt sieben Pflichtspiele nacheinander gewonnen hat.

Er freue sich zwar für die deutsche Nationalmannschaft, weil dort gerade Spieler wie Wirtz eine Euphorie unter den Fans ausgelöst hätten, erklärte Schuster. »Als gegnerischer Trainer freut man sich aber nicht so wirklich.« Seine Mannschaft kann im Rheinland in Bestbesetzung antreten.